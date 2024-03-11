ВС РФ пресекли провокацию украинских войск в русле реки Днепр

Российские солдаты подорвали украинский буксир в русле реки Днепр, предотвратив провокацию на данном участке фронта. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Предположительно, судно Вооруженных сил Украины (ВСУ) было выведено в русло реки Днепр из реки Кошевой. Однако в результате подрыва буксир сел на мель, подчеркнул глава региональной администрации.

«Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, что могут устроить украинские формирования в рамках так называемого «наступления в Черном море», — добавил Сальдо (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

В то же время он рассказал о текущей ситуации в селе Крынки, где могут находиться до 30 украинских бойцов. Губернатор Херсонской области уточнил, что в данный момент по укрывшимся в населенном пункте солдатам ВСУ работает российская фронтовая авиация.

11 марта руководитель Главного разведывательного управления (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил о подготовке армии страны к «серьезной операции» в Республике Крым. По его словам, именно с этим связаны последние действия украинских войск в акватории Черного моря.

Ранее морской порт в Херсонской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ.