В Британии заявили о «сокрушительном поражении» Трампа на Украине

Бывший министр иностранных дел Великобритании Бен Уоллес утверждает, что президент США Дональд Трамп готов сдаться в попытках установить мир на Украине, а его план близок к провалу. Его слова приводит The Times.

Политик утверждает, что Трамп, осознавая возможность неудачи, хочет переключить внимание американской общественности на Китай.

«Я думаю, он готов сдаться. Он не очень хорош в заключении сделок, и я думаю, он захочет сместить акцент с того факта, что он обещал сделать все в течение 24 часов. В настоящий момент он, похоже, переживает сокрушительное поражение. Я думаю, он захочет сменить тему и сосредоточиться на Китае», — считает Уоллес.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс. При этом он выразил надежду, что Вашингтону не придется идти на такой шаг.

Ранее в Британии заявили о конце эпохи глобализма.