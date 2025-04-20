Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о «сокрушительном поражении» Трампа на Украине

Экс-глава МО Уоллес: Трамп готов сдаться в попытках установить мир на Украине
close
Kevin Mohatt/Reuters

Бывший министр иностранных дел Великобритании Бен Уоллес утверждает, что президент США Дональд Трамп готов сдаться в попытках установить мир на Украине, а его план близок к провалу. Его слова приводит The Times.

Политик утверждает, что Трамп, осознавая возможность неудачи, хочет переключить внимание американской общественности на Китай.

«Я думаю, он готов сдаться. Он не очень хорош в заключении сделок, и я думаю, он захочет сместить акцент с того факта, что он обещал сделать все в течение 24 часов. В настоящий момент он, похоже, переживает сокрушительное поражение. Я думаю, он захочет сменить тему и сосредоточиться на Китае», — считает Уоллес.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс. При этом он выразил надежду, что Вашингтону не придется идти на такой шаг.

Ранее в Британии заявили о конце эпохи глобализма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами