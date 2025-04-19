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СМИ: Украина не продержится и двух недель без американской разведки

WP: Украина не продержится и двух недель без разведданных от США
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина и двух недель не сможет продержаться в конфликте, если США окончательно примут решение не предоставлять Киеву разведданные. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«В прошлом месяце Киеву удалось пережить шестидневное прекращение поддержки разведки США, призванное выжать уступки из Зеленского. Но если бы это продолжалось еще неделю, говорят украинские чиновники, последствия были бы катастрофическими», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что без спутниковой разведки США Украина не может предвидеть российские ракетные, беспилотные или другие атаки. У европейцев нет хорошей альтернативы.

По оценке газеты, Трамп выразил свое пренебрежительное отношение к Украине, отвергнув продажу систем ПВО Patriot Киеву.

До этого то же издание сообщало, что предложенный американскими дипломатами в Париже проект сделки по миру на Украине не включает гарантий по безопасности от Соединенных Штатов.

Ранее Трамп не исключил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине.

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