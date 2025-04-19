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В США заявили о конце НАТО и Евросоюза

Риттер: ЕС и НАТО разваливаются, это придется принять
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Johanna Geron/Reuters

Евросоюз и НАТО разваливаются, это та реальность, которую Западу придется принять. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) выразил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

«Евросоюз и НАТО разваливаются, придется столкнуться с реальностью», — подчеркнул он.

Риттер напомнил, что, как ранее считалось, в Европе не будет большой войны, поскольку все сотрудничают друг с другом, а границы определены. «А тогда зачем Косово создало военный союз с Хорватией и Албанией?» — задается вопросом американский военный, указывая на наличие противоречий внутри западного мира.

12 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Североатлантический альянс должен был быть распущен после того, как СССР и его военный блок прекратили свое существование.

Как отметил министр, из-за распада Организации Варшавского договора (ОВД) в мире была разрушена устоявшаяся политическая система. Также пропала и угроза безопасности, для противостояния которой был создан НАТО.

Ранее Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО.

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