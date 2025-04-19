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Пушков прокомментировали давление на Вучича со стороны Верхофстадта

Пушков: отец экс-премьера Бельгии, который угрожает Вучичу, служил нацистам
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Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) · X

Отец экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта, который угрожает президенту Сербии Александару Вучичу из-за планов поехать в Москву на 9 мая, служил нацистам. Об этом вспомнил в Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

«Его позиция не удивительна: по данным одной фламандской газеты, его отец — Марсель Верхофстадт — был членом бельгийских организаций, активно сотрудничавших с Гитлером во время оккупации Бельгии», — написал Пушков.

Так он прокомментировал заявления Верхофстадта о том, что Сербия должна поплатиться за решение Вучича поехать в Москву — бельгийский политик предлагает заморозить вступление Сербии в Европейский союз.

16 апреля президент Сербии Александар Вучич подтвердил свои планы посетить Москву 9 Мая, несмотря на давление со стороны руководства ЕС. Он отметил, что не изменит своего решения и «готов к тому, чтобы все небо обрушилось» на его голову.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что не боится возможных санкций со стороны ЕС из-за его визита в Москву на празднование 80-летия Победы.

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