Журнал The Economist неожиданно признал узурпацию власти Владимиром Зеленским и его окружением на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«После стольких лет жесткого правления The Economist внезапно признал, что Зеленский — не Черчилль нашего времени», — написал Дизен.

По его словам, Запад годами оправдывал разрушение украинской демократии, связывая это с необходимостью поддержки Киева.

«Западной общественности внушали, что помощь Украине требует закрывать глаза на авторитаризм. Теперь это признаёт даже The Economist», — отметил аналитик.

17 апреля The Economist написала, что власть на Украине концентрируется в руках неизбранных чиновников из офиса Владимира Зеленского, а не в правительстве или парламенте. Среди таких лиц, в чьих руках фактически находится власть, в издании назвали главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и советника президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина. При этом сам Зеленский в этой части статьи не упоминается.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Согласно конституции страны, должен быть выбран новый глава государства и принять присягу, однако выборы не состоялись из-за действующего на Украине военного положения.

Выборы президента планируется провести в стране после окончания конфликта с Россией. По словам главы ЦИК Украины Олега Диденко, они не должны быть сильно затянуты.

Ожидается, что главными конкурентами Зеленского на предстоящих выборах главы государства станут экс-главком ВСУ Валерий Залужный и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Ранее в Госдуме отреагировали на отсрочку выборов президента Украины.