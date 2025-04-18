Минфин Украины: Киев получит от Японии около $3 млрд доходов от активов России

Украина получит от Японии кредит в размере около $3 млрд в рамках программы экстренного финансирования G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом говорится в сообщении министерства финансов Украины.

Соглашение о предоставлении кредита в объеме 471,9 миллиарда японских йен (более $3 млрд) было подписано министром финансов Сергеем Марченко и чрезвычайным и полномочным послом Японии на Украине Масаши Накагоме. Средства, согласно заявлению минфина, будут направлены на восстановление украинской экономики и инфраструктуры.

Кредит предоставляется на 30 лет. Министерство финансов подчеркнуло, что за последние три года Япония уже оказала Украине финансовую помощь в размере более $8,5 млрд.

На этой неделе британские власти направили Украине транш размером £752 млн (почти $1 млрд) с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Деньги пойдут на закупку систем ПВО, артиллерийских орудий, а также деталей для ремонта техники.

Ранее в РФ рассказали о последствиях изъятия ЕС российских активов для всего мира.