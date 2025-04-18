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Во Франции рассказали, как представители США унизили Макрона

Политик Филиппо: представители Трампа унизили Макрона на переговорах в Париже
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Ludovic Marin/Reuters

Представители США унизили французского президента Эммануэля Макрона в Париже и «преподали ему урок мира» в контексте решения конфликта на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — прим. ред.) очень унизительным: два представителя Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа», — подчеркнул он.

Европейские страны включились в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. 17 апреля в Париже состоялись встречи в разных составах с участием США, лидеров Евросоюза, Великобритании и украинской делегации. Елисейский дворец назвал переговоры «продуктивными и конструктивными», а Эммануэль Макрон пообещал «удвоить усилия» для достижения мира. Госдепартамент передал участникам переговоров и России «контуры прочного и долгосрочного мира», а Москва выразила готовность к продолжению контактов с США. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа обсуждал в России вопрос территорий Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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