Трамп стал рекордсменом по введению общенациональных режимов ЧП в США

Axios: Трамп ввел больше общенациональных режимов ЧП, чем другие президенты США

Президент США Дональд Трамп за первые 100 дней своего срока ввел больше общенациональных режимов чрезвычайного положения (ЧП), чем любой другой президент в современной истории страны. Об этом сообщил американский портал Axios.

Полномочия президента, изначально созданные для того, чтобы дать главе Белого дома гибкость в редкие моменты кризиса, теперь составляют основу повестки дня Трампа, позволяя ему подавлять конгресс и управлять страной посредством односторонних указов, отмечает портал.

Республиканец принимал решение о режиме чрезвычайного положения в США, чтобы вводить самые высокие за столетие пошлины, ускорить добычу энергии и полезных ископаемых и милитаризировать федеральные земли на южной границе.

Юристы опасаются, что, помимо его нападок на судебную систему, Трамп использует нечетко сформулированные законы, чтобы попытаться нарушить конституционный баланс сил. Axios подчеркивает, что тяга президента США к чрезвычайным полномочиям выходит за рамки закона о чрезвычайных ситуациях, который был разработан в 1977 году для борьбы с враждебными иностранными державами и никогда ранее не использовавшийся для введения пошлин.

12 апреля Трамп подписал указ, продлевающий на год режим чрезвычайного положения в стране из-за угрозы со стороны России.

Ранее Трамп ввел режим ЧП в США из-за торгового дисбаланса.