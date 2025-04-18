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В США приостановили автоматические выплаты медгрантов

WP: в США приостановили автоматическую выдачу федеральных медгрантов
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Максим Блинов/РИА Новости

Департамент эффективности государственного управления США (DOGE) временно прекратил автоматическую выдачу федеральных медгрантов, введя обязательную ручную проверку каждого платежа. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Это привело к задержкам в перечислении средств десяткам тысяч организаций, включая центры помощи малоимущим.

«DOGE вводит новые ограничения на выплаты по медгрантам, требуя ручной проверки ранее рутинных транзакций, — это парализовало распределение средств», — пишет издание.

Речь идет о программе Defend the Spend, направленной на повышение прозрачности. Каждый запрос на перевод средств теперь требует пояснений и ручного одобрения, что затронуло даже выплаты зарплат врачам в клиниках для незастрахованных пациентов.

«Некоторые организации ждут выплат, которые должны были поступить на прошлой неделе», — отмечает газета.

11 апреля газета The Wall Street Journal написала, что государственные расходы США с момента вступления Дональда Трампа в должность президента страны выросли на $154 млрд в сравнении с аналогичным периодом 2024 года во время президентства Джо Байдена, несмотря на усилия DOGE Илона Маска.

Ранее госдеп США отменил иностранные гранты на $215 млн.

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