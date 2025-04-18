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В Армении планируют сократить число российских телеканалов

В Армении планируют сократить число российских телеканалов в мультиплексе
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Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

Председатель комиссии радио и телевидения Армении Тигран Акопян заявил о необходимости сократить число российских телеканалов в общественном мультиплексе. Его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что присутствие иностранных телекомпаний в нашем общественном мультиплексе должно быть существенно сокращено», — сказал он.

В Армении через общественный мультиплекс ретранслируются только российские телеканалы: Первый канал, «Культура» и «РТР-Планета».

В марте министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявлял о предстоящих переговорах с российской стороной в Ереване по вопросу заключения нового соглашения о вещании российских телеканалов в Армении. По его словам, детали обсуждаемых предложений пока не разглашаются ввиду отсутствия окончательной договоренности. Он подтвердил, что среди обсуждаемых пунктов – возможность трансляции армянского Общественного телевидения на российском общественном мультиплексе.

Ранее Пашинян пригрозил отключить российские каналы в Армении.

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