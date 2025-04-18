Эксперт объяснил, кто может стоять за атакой ВСУ на порт в Астраханской области

Политолог Пинчук: за атакой ВСУ на Астраханскую область может стоять Британия

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что украинская сторона попыталась атаковать морской порт в Астраханской области.

По мнению эксперта, вряд ли удар по данному объекту мог привести к нарушению логистики. Это скорее политический вопрос, считает он.

«Я не сомневаюсь в том, что заказчиком является Британия. И не только заказчиком, речь идет и об организации процесса, разведывательной информации о целеполагании, о направлении соответствующих БПЛА, технической поддержке, в том числе спутников», — сказал Пинчук.

Он добавил, что у Лондона, в данном случае, есть корыстный интерес. Великобритания, по его словам, до сих пор продолжает себя считать морской квазиимперией.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Киев впервые с начала проведения специальной военной операции попытался атаковать морской порт «Оля» в Астраханской области.

По данным издания, попытка атаки была предпринята для срыва поставок зерна и других товаров из России в Иран и другие страны. Авторы публикации отметили, что недавно Вооруженные силы Украины запустили беспилотник типа PD-2 в направлении порта, однако его ликвидировали системы противовоздушной обороны у правого берега.

Ранее в регионах РФ уничтожили более 50 украинских беспилотников.