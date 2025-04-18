США ждут «значительного прогресса» по вопросу мира на Украине

Официальные лица США ожидают «значительного прогресса» в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам источников, официальные лица США заявили, что ожидают вскоре значительного прогресса, и участники встречи в четверг согласились работать в этом направлении», - говорится в сообщении издания.

Советники по национальной безопасности и переговорщики из Германии, Франции, США и Великобритании вновь соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждения, начатые во французской столице, добавляется в сообщении Bloomberg.

Европейские страны включились в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. 17 апреля в Париже состоялись встречи в разных составах с участием США, лидеров Евросоюза, Великобритании и украинской делегации. Елисейский дворец назвал переговоры «продуктивными и конструктивными», а Эммануэль Макрон пообещал «удвоить усилия» для достижения мира. Госдепартамент передал участникам переговоров и России «контуры прочного и долгосрочного мира», а Москва выразила готовность к продолжению контактов с США. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа обсуждал в России вопрос территорий Украины.