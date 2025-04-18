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Санду обозначила сроки решения вопроса посла России в Молдавии

Санду пообещала решить вопрос грамот посла России Озерова в ближайшие недели
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Global Look Press

Вопрос принятия верительных грамот посла России в Молдавии Олега Озерова будет решен в ближайшие недели. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала JurnalTV.

«Посмотрим и проанализируем в будущем. (...) Посмотрим в ближайшие недели, как поступить», — заявила она.

Так Санду прокомментировала отказ принять верительные грамоты из-за якобы недружественных действий посла и российской стороны по отношению к территориальной целостности и суверенитету Молдавии.

Недавно директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников назвал затягивание властями Молдавии процесса аккредитации посла РФ Олега Озерова большой ошибкой. По его словам, Озеров ожидает возможности вручить верительные грамоты с сентября 2024 года.

В МИД Молдавии ранее заявили о расторжении соглашения с Россией о функционировании культурных центров. После этого российское посольство в Кишиневе осудило решение молдавских властей о закрытии Русского дома, назвав его поспешным и противоречащим двусторонним соглашениям.

Ранее в Молдавии под домашний арест отправили чиновника, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ.

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