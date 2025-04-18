Угрозы представителей Еврокомиссии в адрес лидеров, желающих поехать в Москву на празднование 80-летия Победы над нацизмом, показывают истинное отношение к малым странам — членам блока. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Оказывается, европейским лидерам, которые решили поехать в Москву отпраздновать годовщину освобождения их стран и почтить память освободителей, ведь Чехословакия и Сербия были освобождены Красной Армией, им просто запрещено это делать», — отметил он.

По словам Меркуриса, в Брюсселе учитывают «в какой-то мере» мнения Франции, Германии и Италии, а остальные страны оказываются фактически «провинциями».

Британский военный аналитик подчеркнул, что Евросоюз в итоге выродился в «супернациональное государство».

16 апреля президент Сербии Александар Вучич подтвердил свои планы посетить Москву 9 Мая, несмотря на давление со стороны руководства ЕС. Он отметил, что не изменит своего решения и «готов к тому, чтобы все небо обрушилось» на его голову.

С аналогичной позицией выступили и в Армении. По словам спикера парламента республики Алена Симоняна, участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в параде на 9 Мая в Москве никак не связано с ЕС. Он напомнил, что это победа не только России, но и других государств.

Ранее премьер Словакии Фицо заявил, что посетит парад Победы в Москве вопреки угрозам Каллас.