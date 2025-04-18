Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе раскрыли причину вырождения Евросоюза

Аналитик Меркурис: ЕС выродился, угрожая малым странам из-за связей с Россией
close
Francois Lenoir/Reuters

Угрозы представителей Еврокомиссии в адрес лидеров, желающих поехать в Москву на празднование 80-летия Победы над нацизмом, показывают истинное отношение к малым странам — членам блока. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Оказывается, европейским лидерам, которые решили поехать в Москву отпраздновать годовщину освобождения их стран и почтить память освободителей, ведь Чехословакия и Сербия были освобождены Красной Армией, им просто запрещено это делать», — отметил он.

По словам Меркуриса, в Брюсселе учитывают «в какой-то мере» мнения Франции, Германии и Италии, а остальные страны оказываются фактически «провинциями».

Британский военный аналитик подчеркнул, что Евросоюз в итоге выродился в «супернациональное государство».

16 апреля президент Сербии Александар Вучич подтвердил свои планы посетить Москву 9 Мая, несмотря на давление со стороны руководства ЕС. Он отметил, что не изменит своего решения и «готов к тому, чтобы все небо обрушилось» на его голову.

С аналогичной позицией выступили и в Армении. По словам спикера парламента республики Алена Симоняна, участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в параде на 9 Мая в Москве никак не связано с ЕС. Он напомнил, что это победа не только России, но и других государств.

Ранее премьер Словакии Фицо заявил, что посетит парад Победы в Москве вопреки угрозам Каллас.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами