В Верховной раде раскрыли деталь сделки Украины с США

Дубинский: сделка с США о минералах выполнима только при введении рабства

Сделка с США по добыче редкоземельных металлов загонит Украину в долговую яму, из которой не будет выхода. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что общий долг Украины сегодня составляет $169,1 млрд, что равно около 100% ВВП. После подписания договора о минералах долг вырастет до $269,1 млрд — 165% ВВП республики.

По мнению депутата, при такой долговой нагрузке экономика может выжить только, если ее полностью «очистят от лишних ртов», а оставшиеся будут работать на возврат долга. Для этого в стране придется вводить рабство, считает Дубинский.

Парламентарий также отметил, что подобные условия приведут к полному банкротству страны. По его мнению, условия будут еще хуже, так как другие страны тоже начнут предоставлять помощь в кредит.

Накануне президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил, что Вашингтон и Киев заключат соглашение по украинским полезным ископаемым 24 апреля.

В свою очередь глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент сообщил, что ресурсное соглашение с Украиной может быть подписано уже на этой неделе.

По его словам, переговоры продолжаются, несмотря на разногласия по ключевым условиям, включая контроль над активами и механизм возврата финансовой помощи.

Ранее Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «российских нарративов».