Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен как можно скорее признать, что при действующем украинском лидере Владимире Зеленском урегулировать конфликт между Киевом и Москвой будет невозможно. Об этом на своей странице в соцсети X заявил профессор Хельсинкского университета в Финляндии Туомас Малинен.

«Чем больше времени потребуется Трампу, чтобы собраться с духом и признать, что мир при Зеленском невозможен, тем дольше будут продолжаться убийства», — высказался ученый.

До этого украинский депутат Александр Дубинский заявил, что Трампу нужно ввести «жесткие санкции» против «карательного аппарата» режима Зеленского и тогда можно будет рассчитывать на успех в мирном процессе решения конфликта.

По мнению парламентария, Зеленский пытается подорвать мирный процесс по Украине. Для этого за прошедшую неделю украинский лидер придумал сразу несколько шагов. Речь идет о продолжении попытки организовать «миротворческий» контингент Британии и Франции на Украине, затягивании Киевом подписания сделки с США по ресурсам, а также «хамском интервью» американской прессе.

Ранее Трамп заявил об «ужасной работе» Зеленского и Байдена.