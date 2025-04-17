В Литве официально признали право однополых пар на партнерство

Конституционный суд (КС) Литвы признал право однополых пар на заключение партнерства. Об этом пишет «Delfi Литва».

«Правовая защита связана не только с имущественными вопросами, но и с личными аспектами жизни пар, с вопросами государственных порядков, налоговым правом, здравоохранением и т.д.», — сообщила судья Дайва Петрилайте.

В начале весны в конституционный суд страны был направлен запрос о разрешении данного вопроса. Это было связано с противоречием в литовских законах. Если основной закон страны подразумевает защиту прав всех семей, в том числе однополых. Гражданский кодекс Литвы же закреплял лишь партнерство между мужчиной и женщиной.

До этого в Таиланде вступил в силу ранее принятый закон, легализующий бракосочетание представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Изменения в законодательстве уравнивают гей-браки с обычными. Такие браки граждане страны могут заключать как с соотечественниками, так и с иностранцами.

Ранее на Украине поддержали проект об однополых браках.