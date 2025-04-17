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В МИД РФ объяснили тарифную политику США

МИД: США своей тарифной политикой «выбивают» торговые преференции
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Mark Schiefelbein/AP

Действующая администрация США введением пошлин и отсрочек «выбивает» для Америки торгово-экономические преференции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Захарова отметила, что Белый дом предпринимает попытки вынудить торговых партнеров принять американские условия на торговой арене.

Упомянув официальные заявления из США на этот счет, дипломат отметила, что Вашингтон рассчитывает за счет перехода к протекционизму в торговле улучшить условия доступа американских компаний на внешние рынки.

По словам официального представителя МИД РФ, таким образом планируется привлечь инвестиции, а также перенести производства на территорию страны.

«Любые замедления в мировой экономике, которые грозят замедлением темпов ее роста и общим спадом потребления, будут влиять на мировые процессы и, очевидно, на данном этапе не лучшим образом», — резюмировала Захарова.

16 апреля Всемирная торговая организация ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 2,2% — на 0,6 п.п. ниже предыдущих ожиданий. Основной причиной стали новые торговые пошлины и нестабильность в международной политике.

Президент США Дональд Трамп при этом отметил, что США получают рекордные суммы денег благодаря введенным импортным пошлинам.

Однако глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что уровень тарифов оказался выше ожидаемого и сохраняющаяся неопределенность вокруг тарифов может нанести долгосрочный экономический ущерб в виде безработицы и инфляции.

Ранее США пригрозили Китаю пошлинами до 245%.

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