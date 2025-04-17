Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Европа попытается убедить Вашингтон занять жесткую позицию по РФ

WP: Европа попытается в Париже убедить США занять более жесткую позицию по РФ
close
Global Look Press

Европейские союзники Украины пытаются 17 апреля в Париже убедить Соединенные Штаты занять более жесткую позицию в отношении России. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Ключевые европейские союзники Украины пытаются убедить Вашингтон занять более жесткую позицию в отношении России, что, по словам одного из европейских чиновников, будет частью усилий, предпринятых 17 апреля», — отмечается в публикации.

До этого бывший советник президента США Стивен Бэннон заявил, что Соединенные Штаты следят за ситуацией в Европе, однако не станут поддерживать войну НАТО против России. Тем, кто хочет «повоевать с Россией» он напомнил о Сталинграде и Курске.

Бэннон раскритиковал премьера Британии Кира Стармера, который продвигает идею отправку на Украину 30 тысяч солдат стран Запада. Он считает, что таким образом Стармер хочет выставить себя «новым Уинстоном Черчиллем».

Он призвал Европу и Британию сосредоточиться на решении финансовых проблем, иначе «придет МВФ и вы станете вечными должниками».

Ранее Европу предупредили о потенциальном нападении Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами