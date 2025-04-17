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Глава офиса президента Украины обсудил размещение иностранных военных в стране

Ермак обсудил в Париже прекращение огня и размещение иностранного контингента
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что в ходе встречи в Париже обсудил прекращение огня и размещение в стране иностранного контингента.

«Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым обсудили с коллегами из Великобритании, Германии и Франции прекращение огня и гарантии безопасности. Мы обменялись мнениями относительно дальнейших шагов для достижения справедливого и устойчивого мира, в частности реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента», — поделился Ермак.

Он добавил, что разговор получился очень содержательным.

До этого британский журнал The Economist писал, что власть на Украине концентрируется в руках неизбранных чиновников из офиса Владимира Зеленского, а не в правительстве или парламенте.

Среди таких лиц, в чьих руках фактически находится власть, в издании назвали главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и советника президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина. При этом сам Зеленский в этой части статьи не упоминается.

Ранее в Госдуме отреагировали на отсрочку выборов президента Украины.

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