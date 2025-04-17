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Политолог назвал шаг, который должен сделать Трамп на украинском треке

Политолог Станкевич: США и РФ должны перейти к подписанию документов по Украине
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп «завис» в нерешительности, касаемо украинского вопроса, однако пора переходить от слов к делу. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич. Он подчеркнул, что комментарии журналистам на ходу должны смениться подписанием конкретных документов.

«То есть нужно оформить в виде соглашений, по крайней мере, две темы. Это мораторий на удары по энергетическим объектам. Россия предложила, чтобы этот мораторий относился к пяти категориям крупных энергообъектов. И второе — это мораторий на нанесение ударов в акватории Черного моря и по портам на побережье», — сказал эксперт.

Он добавил, что если Россия примет второй мораторий, тогда ей в рамках сделки должны предоставить возможность осуществлять экспорт продовольствия и удобрений, а также получать оплату через «Россельхозбанк» в соответствующих валютах.

17 апреля должен завершиться 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам, который был согласован между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона. В Кремле заявили, что окончательного решения о будущем по данной договоренности еще нет. При этом за минувший месяц украинские войска более 100 раз нанесли удары по российским объектам энергетической инфраструктуры. Какие выводы можно сделать по итогам 30 дней моратория и согласится ли РФ на продление договоренностей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского уличили в срыве моратория о прекращении огня ради сохранения власти.

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