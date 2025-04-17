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Экс-глава МО Британии заявил, что «чувствует отвращение» к Трампу

Экс-глава МО Британии Шэппс заявил об отвращении к Трампу из-за Украины
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Hollie Adams/Reuters

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс раскритиковал поведение президента США Дональда Трампа после удара ВС РФ по украинским Сумам. Об этом пишет газета The Telegraph.

По мнению Шэппса, поведение Трампа в отношении Украины «полностью деморализует» демократические страны.

«Я чувствую отвращение. Мысль о том, что лидер свободного мира не может отличить диктатора, который… <…> вторгается в невинные демократические страны, от самой страны, в которую вторглись», — заявил экс-министр.

13 апреля в Сумах произошли несколько мощных взрывов. По информации украинских СМИ, незадолго до этого местных жителей предупредили о приближении баллистических ракет. Как рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, удар был нанесен по месту скопления бойцов ВСУ. По ее словам, в тот момент в городе проходило торжественное награждение военнослужащих.

На следующий день Минобороны России сообщило об уничтожении украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования ОТГ «Северск» 13 апреля. В ведомстве подчеркнули, что Киев продолжает использовать гражданское население в качестве живого щита, размещая военные объекты в густонаселенных районах города.

Ранее в Польше констатировали, что Трамп «проиграл» первый раунд переговоров Путину.

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