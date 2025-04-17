Токаев сменил посла Казахстана на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал приказ об освобождении от должности посла Казахстана на Украине Дархана Калетаева. Указ опубликован на сайте президента страны.

«Указом Главы государства Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине», — говорится в сообщении.

В другом указе отмечено, что должность посла Казахстана на Украине займет Толежан Барлыбаев. Известно, что до назначения на эту должность он возглавлял дипмиссии Казахстана в Словакии, Боснии и Герцеговине и Хорватии.

В конце 2024 года посольство Казахстана сообщило гражданам страны, что им следует покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий на Украине, или выехать с территории этого государства.

Ранее президент Казахстана назвал продолжение конфликта на Украине «путем в бездну».