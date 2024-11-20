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Казахстан порекомендовал своим гражданам покинуть Украину

Казахстан рекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за частых обстрелов

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Pavel Mikheyev/Reuters

Посольство Казахстана на Украине рекомендовало своим гражданам покинуть страну из-за участившихся обстрелов. Об этом сообщает Telegram-канал диппредставительства.

Дипломаты предупредили граждан Казахстана, что им следует покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий на Украине, или выехать с территории этой страны. В качестве причины называются участившиеся обстрелы.

В диппредставительстве напомнили, что для выезда из Украины граждане Казахстана могут воспользоваться наземным транспортом, идущим через Польшу или Молдавию, а затем добраться самолетом.

«Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей», — говорится в сообщении.

До этого агентство EFE сообщало, что посольство Испании в Киеве не будет предоставлять услуги для посетителей в течение дня.

Ранее в Киеве ввели график подачи электричества после повреждения энергообъектов страны.

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