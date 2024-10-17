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Президент Казахстана назвал продолжение конфликта на Украине «путем в бездну»

Токаев: других путей разрешения конфликта на Украине, кроме переговоров, нет

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Альтернативного решения конфликта на Украине, кроме мирных переговоров, не существует, заявил на заседании Astana Think Tank Forum президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Политика цитирует «Интерфакс».

Токаев повторил свой тезис о том, что Россию невозможно победить на поле боя, который впервые озвучил в сентябре на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он отметил высокий военный потенциал РФ, большую поддержку президента населением и «саму историю» в качестве ключевых факторов непобедимости российского государства.

По этой причине, Казахстан поддерживает «реалистичные планы» по мирному урегулированию, включая те, что предлагают Бразилия и Китай, пояснил Токаев.

«Альтернатива — это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну», — высказался казахстанский лидер.

Он также назвал стремление к миру проявлением «стратегического благоразумия», а не слабости.

15 сентября заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявлял, что власти его страны все еще готовы выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров России и Украины.

Ранее глава МИД Украины поблагодарил Казахстан за поддержку Киева.

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