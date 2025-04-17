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Экс-советник Байдена объяснил, почему США затягивали с передачей ATACMS Украине

Салливан: Белый дом тянул с передачей ВСУ ATACMS из-за нехватки этих ракет в США
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Evgen Kotenko/Global Look Press

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена долгое время не поставляла Украине дальнобойные ракеты ATACMS не из-за страха мировой войны, а из-за их нехватки. Об этом заявил бывший помощник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме в Гарварде.

Он указал, что никогда не связывал страх третьей мировой войны с передачей соответствующих ракет Украине.

«Первоначально мы не предоставили их, потому что министр обороны и Вооруженные силы США сообщили президенту, что в арсенале США этих ракет недостаточно, чтобы удовлетворить наши собственные базовые нужды в сдерживании. Они фактически сказали: «Мы не рекомендуем передавать их другой стране», — сообщил Салливан.

Поставки начались только после того, как промышленность США произвела достаточное количество ракет для передачи ВСУ, уточнил политик.

До этого Associated Press писало, что у ВСУ больше не осталось американских дальнобойных тактических ракет ATACMS. По словам собеседников агентства, на Украине больше нет ни одной ракеты ATACMS. Вашингтон поставил Киеву менее 40 таких ракет, и их запасы исчерпались в конце января.

Ранее на Западе рассказали о российском оружии для войны в космосе и уничтожения Starlink.

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