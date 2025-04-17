В Японии опротестовали ограничение прохода ее кораблей у Южных Курил

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси выразил протест из-за ограничения Россией прохода иностранных кораблей у спорных Южных Курил. Его слова приводит РИА Новости.

Проход иностранных военных и гражданских судов в районе этих островов был ограничен Россией на период с 16 апреля до 1 мая.

«В связи с этим 16 апреля по дипломатическим каналам российской стороне был передан протест», — рассказал Хаяси.

Япония оспаривает у России группу из четырех островов, которые перешли к стране по итогам Второй мировой войны — Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. Россия считает острова своей территорией. При этом мирный договор стороны не могут заключить уже 80 лет.

До этого сообщалось, что через два года в России могут начать добычу рения на вулкане Кудрявый. Вулкан Кудрявый находится на оспариваемом Японией острове Итуруп. Вулкан Кудрявый является единственным в мире промышленным месторождением рения.

Научно-исследовательские работы по подготовке проекта ведутся на собственные средства инвесторов с 2015 года. В ближайшее время «Русский рений» может начать вывозить на большую землю концентрат с редкими и редкоземельными металлами для дальнейшей переработки. В частности, из концентрата может добываться индий и германий.

Ранее морская полиция КНР отогнала японские корабли от спорных островов Дяойюдао.