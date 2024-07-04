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Китай отогнал японские корабли от спорных островов

Морская полиция КНР отогнала японские корабли от островов Дяойюдао

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Erik De Castro/Reuters

Береговая охрана КНР вытеснила рыболовецкие суда и патрульные катера Японии из акватории островов Дяоюйдао (Сенкаку), являющихся предметом территориального спора двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель береговой охраны КНР Лю Дэцзюн подчеркнул, что китайские корабли отреагировали в соответствии с законом и приняли необходимые меры.

Он отметил, что Дяоюйдао вместе с соседними островами являются неотъемлемой территорией Китая.

До этого стало известно, что КНР на постоянной основе разместила четыре боевых корабля в акватории вокруг Тайваня.

Таким образом Китай рассчитывает оказать давление на Тайвань в мирное время, а также не допустить приближения к острову кораблей США в случае возникновения конфликта в этом регионе.

Накануне представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа сказал, что Пекин готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова, поскольку она будет означать войну.

Ранее было названо слабое место Китая в борьбе за Тайвань.

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