Военный эксперт призвал Трампа заменить «пряник на кнут» в отношениях с Киевом

Для продолжения переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, США надо изменить подход к Киеву. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Андрей Клинцевич.

«Хотелось бы верить, что Трамп поймет, что он исчерпал все пряники, чтобы воздействовать на Украину, и пора переходить к кнуту. Какой это может быть кнут? Например, санкции, остановка предоставления помощи и так далее. Пока мы видим, что результаты не устраивают Россию, и хотелось бы, чтобы американцы уже включались более активно в процесс давления на Киев», — сказал эксперт.

При этом Клинцевич не исключает, что Трамп может подхватить европейский призыв о необходимости полного перемирия.

17 апреля завершается 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам, который был установлен между Россией и Украиной при посредничестве США. В Кремле заявили, что дальнейшие планы относительно этого соглашения еще не утверждены. Однако в минувшие дни украинские войска не переставали наносить удары по российским объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее Зеленскому рассказали о «последней соломинке» помощи США для Украины.