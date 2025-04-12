На Украине захотели закончить военный конфликт в 2025 году

Глава МИД Украины Сибига заявил, что Киев хочет закончить конфликт в этом году

Украина хочет закончить военный конфликт в 2025 году. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на Антальском дипломатическом форуме, передает РИА Новости.

«Украина хочет мира, мы хотим закончить эту войну в этом году», — сказал он.

В начале апреля американская газета The Wall Street Journal описала планы Украины по урегулированию конфликта. Так, по мнению издания, Украина не желает капитуляции перед Россией и при этом не хочет потерять свою экономическую независимость на фоне переговоров о соглашении Киева и Вашингтона по ресурсам. Отмечалось, что Россия, в свою очередь, хочет доминировать на Украине и не допустить ее интеграции с Западом.

По оценке WSJ, Украина «не горит желанием» подписывать масштабную экономическую сделку, предложенную Белым домом, которая передала бы значительный контроль над ресурсами государства. Публично принимая на себя обязательства по минеральному соглашению, Киев пытается выиграть время, чтобы улучшить условия, пишет газета.

Ранее глава МИД Украины перепутал Украину и США, говоря о соглашении по ископаемым.