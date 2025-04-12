Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине захотели закончить военный конфликт в 2025 году

Глава МИД Украины Сибига заявил, что Киев хочет закончить конфликт в этом году
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина хочет закончить военный конфликт в 2025 году. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на Антальском дипломатическом форуме, передает РИА Новости.

«Украина хочет мира, мы хотим закончить эту войну в этом году», — сказал он.

В начале апреля американская газета The Wall Street Journal описала планы Украины по урегулированию конфликта. Так, по мнению издания, Украина не желает капитуляции перед Россией и при этом не хочет потерять свою экономическую независимость на фоне переговоров о соглашении Киева и Вашингтона по ресурсам. Отмечалось, что Россия, в свою очередь, хочет доминировать на Украине и не допустить ее интеграции с Западом.

По оценке WSJ, Украина «не горит желанием» подписывать масштабную экономическую сделку, предложенную Белым домом, которая передала бы значительный контроль над ресурсами государства. Публично принимая на себя обязательства по минеральному соглашению, Киев пытается выиграть время, чтобы улучшить условия, пишет газета.

Ранее глава МИД Украины перепутал Украину и США, говоря о соглашении по ископаемым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами