Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма Зеленского Трампу

Французские дипломаты участвовали в подготовке письма президента Украины Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу после их перепалки в овальном кабинете Белого дома. Об этом пишет Politico.

«Французские дипломаты выступали в качестве посредников при согласовании условий примирительного письма Зеленского Трампу», — рассказал один из французских чиновников.

Отмечается, что дипломаты из трех европейских стран — Франции, Великобритании и Германии размышляли о том, как восстановить отношения между лидерами США и Украины после их перепалки.

Встреча Трампа и Зеленского проходила в Белом доме 28 февраля. Она закончилась досрочно после того, как американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее минфин США назвал сорвавшуюся сделку между Зеленским и Трампом самой простой в мире.