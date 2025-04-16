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Эксперт назвал потенциальную цель для «Орешника» на Украине

Аналитик Матвийчук: новой целью «Орешника» могут стать пути из Европы на Украину
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Новой целью для российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» могут стать пути из Европы на Украину, в частности Бескидский тоннель. Об этом заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru.

По его словам, целями также могут стать электростанции, объекты ВПК Украины, а также железнодорожная инфраструктура, которую ВС РФ «давно не трогали». Кроме того, речь идет о горных переходах из Западной Европы на территорию Украины, среди которых Бескидский тоннель, сказал эксперт.

Бескидский тоннель — второй по длине железнодорожный тоннель Украины, является частью Львовской железной дороги. Это одна из основных артерий снабжения ВСУ со стороны Запада.

До этого политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что спецоперация на территории Украины может частично завершиться к декабрю, однако надеяться на полное прекращение боевых действий не стоит.

Ранее эксперт предрек «фаер-шоу» по всей Украине в ответ на нарушение моратория об остановке огня.

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