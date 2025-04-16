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США не подпишут заявление G7 с осуждением России из-за удара по Сумам

CNN: США не подпишут заявление G7, осуждающее удар России по Сумам
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты не станут подписывать заявление G7 («Большой семерки») c осуждением России в связи с ударом по Сумам. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Канады.

«Сейчас мы не придаем слишком много значения этому, но это правда, что США не подпишут заявление по Украине, с которым согласились другие члены G7», — цитирует CNN слова источника.

13 апреля в Сумах произошли несколько мощных взрывов. По информации украинских СМИ, незадолго до этого местных жителей предупредили о приближении баллистических ракет. Как рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, удар был нанесен по месту скопления бойцов ВСУ. По ее словам, в тот момент в городе проходило торжественное награждение военнослужащих.

14 апреля Минобороны России сообщило об уничтожении украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования ОТГ «Северск» 13 апреля.

Ранее в Госдуме предложили меры против ВСУ после удара по Курску.

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