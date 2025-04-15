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В ООН прокомментировали задержание русскоязычных на Украине

УВКПЧ ООН следит за ситуацией с соблюдением прав русскоязычных на Украине
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией с нарушением прав русскоязычных на Украине. Об этом заявила официальный представитель организации Элизабет Троссел на просьбу РИА Новости прокомментировать задержания и штрафы в отношении людей, которые говорят на русском языке и слушают русскую музыку на Украине.

«Как вы знаете, мы проводим постоянный мониторинг нарушений, связанных со свободой выражения мнений и дискриминацией, в том числе по языковому признаку, по всей Украине. Мы регулярно публикуем информацию об этих проблемах в наших публичных отчетах», — сказала Троссел.

В частности, она отметила, что в ООН обеспокоены из-за закона о национальных меньшинствах на Украине, а также о снижении доступности обучения на украинском языке в Крыму.

14 апреля в Киеве задержали подростков, которые слушали в общественном месте российскую музыку. На парней 17-20 лет составили административные протоколы о мелком хулиганстве и распитии спиртного. Сами подростки попытались оправдаться тем, что они были пьяны. Несмотря на это, полицейские заставили их публично извиниться на камеру.

Ранее житомирская «патриотка» пригрозила мужчине военкоматом за общение на русском.

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