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Экс-депутат Рады рассказал, какие делегации из ЕС приедут в Киев на 9 мая

Экс-нардеп Олейник: сборище в Киеве на 9 мая получится жиденькое
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Efrem Lukatsky/AP

Представители стран Прибалтики и Польши могут приехать в Киев 9 мая, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Конечно, страны Прибалтики могут отправить своих представителей, они 100% пышут ненавистью в отношении России. Думаю, кто-то из поляков может подъехать, кто испытывает особую ненависть к России. Например, тот же министр иностранных дел [Польши] Радослав Сикорский особенное рвение проявляет», — сказал он.

Экс-депутат Рады считает, что европейские страны готовы послать свои делегации в Киев, но не на уровне первых лиц.

«Не исключено, что приедут и представители ведущих европейских стран, но не на уровне первых лиц, которым это особо не надо. Разве что будущий канцлер Германии Мерц приедет. В целом думаю, что сборище получится жиденькое», — заключил Олейник.

Президент Украины Владимир Зеленский собирается пригласить высокопоставленных чиновников стран Европы в Киев 9 мая, чтобы организовать альтернативу традиционному параду Победы, который ежегодно проводят в Москве, сообщила газета Politico.

Ранее сенатор Пушков заявил, что представителям ЕС нечего праздновать 9 мая.

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