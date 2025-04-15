В сейме Литвы признали неэффективность национальных санкций против России

Жемайтайтис: введение Литвой санкций против РФ и Белоруссии не сработает

Председатель партии «Заря Немана» Ремигиюс Жемайтайтис раскритиковал идею введения Литвой национальных санкций против России и Белоруссии. Об этом сообщает «Delfi».

По его словам, национальные санкции не сработают. Жемайтайтис считает, что если не будет регионального соглашения, то Литва ничего не сможет сделать России и Белоруссии.

Парламентарий подчеркнул, что согласен с позицией премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса о том, что решение о рестрикциях должно приниматься на региональном уровне.

Европейские СМИ обратили внимание на то, что санкционное давление на Россию начало ослабевать. За последний месяц Евросоюз снял санкции с пяти российских граждан, некоторым также удалось добиться снятия рестрикций, введенных США. Издание EU Reporter отметило, что эти случаи демонстрируют возможность пересмотра персональных санкций. Одновременно с этим в РФ активно обсуждают возвращение на рынок иностранного бизнеса. Российский союз промышленников и предпринимателей создал рабочую группу, которая готовит предложения по условиям возобновления деятельности зарубежных компаний. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе придумали, как обойти вето Венгрии на санкции против России.