Оттепель? ЕС снимает санкции, а в России обсуждают возвращение иностранного бизнеса

Европейские СМИ обратили внимание на то, что санкционное давление на Россию начало ослабевать. За последний месяц Евросоюз снял санкции с пяти российских граждан, некоторым также удалось добиться снятия рестрикций, введенных США. Издание EU Reporter отметило, что эти случаи демонстрируют возможность пересмотра персональных санкций. Одновременно с этим в РФ активно обсуждают возвращение на рынок иностранного бизнеса. Российский союз промышленников и предпринимателей создал рабочую группу, которая готовит предложения по условиям возобновления деятельности зарубежных компаний.

Снятие санкций

Европейские СМИ заметили, что санкционное давление на Россию стало ослабевать, а связанные с РФ лица все чаще исключаются из санкционных списков. Об этом пишет Baza.

Telegram-канал обратил внимание на публикацию портала EU Reporter, где говорится, что

за последний месяц Евросоюз снял санкции сразу с нескольких российских граждан. Среди них — министр спорта Михаил Дегтярев, супруга Бориса Ротенберга Карина Ротенберг, бизнесмен Вячеслав Кантор, сестра Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова и бывший глава «Еврохима» Владимир Рашевский.

На исключении из списков Исмаиловой, Кантора, Рашевского и Дегтярева в первую очередь настаивала Венгрия. В итоге Будапешту удалось отстоять свою позицию.

При этом, как сообщала ранее газета Financial Times, за выведение из-под санкций Владимира Рашевского высказались все страны ЕС. Он также стал одним из первых российских бизнесменов, которому удалось успешно оспорить решение о включении в санкционные списки в суде.

«Его победа стала результатом не только юридической, но и общественной работы. Рашевский смог убедить суд, что его роль в политических и экономических процессах, за которые он был подвергнут санкциям, была явно преувеличена», — говорится в публикации EU Reporter.

Еще одним примером, когда юристам удалось доказать неправомерность введения ограничений, стал случай Карины Ротенберг. В санкционный список супруга российского бизнесмена попала еще в 2022 году. Как уточняет портал, на тот момент Карина Ротенберг имела американское гражданство (официально она не подтверждала эту информацию, но рассказывала, что долгое время жила в США). Таким образом Вашингтон ввел рестрикции против гражданина своей страны. Через три года адвокаты Ротенберг смогли оспорить это решение.

Временного снятия американских санкций также удалось добиться главе Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву. В его случае рестрикции были отменены, чтобы Дмитриев получил визу США для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

EU Reporter отмечает, что хоть риторика США и ЕС в отношении России остается жесткой, подобные случаи доказывают, что персональные санкции могут быть пересмотрены и даже отменены, если для их введения не было достаточных правовых оснований .

Возвращение иностранных компаний

В последние месяцы в РФ также активно заговорили о возвращении на российский рынок иностранных компаний. Зарубежные бренды начали регистрировать в России товарные знаки, а некоторые даже официально заявили о том, что раздумывают о возвращении. Так, итальянский холдинг Ariston Group объявил, что планирует возобновить сотрудничество с местным менеджментом.

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По данным «Ведомостей», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса) создал рабочую группу, которая готовит предложения по условиям возобновления деятельности иностранных инвесторов. Помимо компаний из РФ, в ней также состоят и объединения иностранного бизнеса, такие как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса, сообщили источники газеты.

«Отдельные предложения также есть у «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и «Опоры России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса)», — отметило издание.

Одним из ключевых вопросов, которые предстоит решить, собеседник «Ведомостей» назвал правовой способ возвращения иностранных компаний. По его словам, правильно было бы сначала создать механизм, который будет предусматривать «ограничения на вход» для зарубежных инвесторов.

Кроме этого, в повестке есть еще ряд вопросов: можно ли ограничить обратный выкуп акций; что делать с параллельным импортом; как защитить бизнес, который занимался импортозамещением и «боится как возвращения западных компаний, так и наплыва китайских импортеров из-за пошлин США»; нужно ли создавать универсальные условия для компаний из «недружественных» и «дружественных» стран.

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Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что российские власти прорабатывают условия, при соблюдении которых иностранные компании, покинувшие Россию, смогут вернуться на рынок. Чиновники, как отмечало издание, также обсуждают предоставление отечественному бизнесу возможности оценить риски, возникающие в случае возобновления работы той или иной зарубежной компании, и представить свое мнение о последствиях ее допуска на рынок.