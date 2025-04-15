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В Крыму предрекли РФ «бесконечный ужас» в случае реализации идеи Келлога по Украине

Константинов: идея Келлога о разделении Украины на зоны контроля недопустима
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал недопустимой идею спецпосланника президента США Кита Келлога о разделении Украины Западом на зоны контроля. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Пусть они фантазируют как хотят. А позиция России четко обозначена, что силы НАТО на территории бывшей Украины — это по сути ее оккупация. Для нас это красная линия, совершенно недопустимое развитие событий. Любые другие форматы — только по согласованию с Россией», — высказался политик.

По мнению Константинова, Украина утратила субъективность и превратилась в «страну-овощ», которая не может существовать без финансовой поддержки западных стран. Глава парламента выразил уверенность, что Запад хочет устроить России «бесконечный ужас» в виде «постоянно кровоточащей» Украины, которая не давала бы РФ спокойно развиваться.

11 апреля Кит Келлог в колонке для газеты The Times предложил разделить Украину на зоны контроля, как это было с Берлином в 1945 году после поражения нацистской Германии во Второй мировой войне. По мнению спецпосланника американского лидера, у каждой страны в таком случае была бы под контролем своя территория. Келлог назвал это условно русской зоной, французской зоной, британской зоной и американской.

Кроме того, Келлог заявил, что присутствие на Украине британских и французских войск не должно вызывать опасения у России, так как Украина достаточно крупная страна, где хватит места для размещения миротворческого контингента. При этом он заявил, что Парижу и Лондону не стоит рассчитывать на поддержку США в этом вопросе.

Ранее в Госдуме назвали план Келлога по Украине тревожным сигналом для Зеленского.

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