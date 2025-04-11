Келлог предложил разделить Украину «почти как Берлин»

Келлог: в рамках мирного соглашения Украину можно разделить на зоны, как Берлин

В рамках мирного соглашения Украину можно разделить на зоны контроля, как Берлин в 1945 году после поражения нацистской Германии. Такое мнение в колонке для газеты The Times высказал спецпредставитель американского президента Кит Келлог.

«Это могло бы выглядеть почти как в Берлине после Второй мировой войны, когда у вас была русская зона, французская зона, британская зона, американская зона», — заявил Келлог.

Келлог утверждает, что присутствие на территории Украины британских и французских войск не должно вызывать беспокойство России, так как Украина все еще достаточно крупная страна, где хватает места для размещения контингента, который будет поддерживать прекращение огня. При этом Келлог прямо заявил, что Британии и Франции не стоит рассчитывать на поддержку США в этом вопросе.

До этого Кит Келлог раскритиковал инициативу спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа по самому быстрому достижению мира на Украине через признание новых российских регионов.

Ранее спецпосланник Трампа приехал в синагогу перед встречей с Путиным.