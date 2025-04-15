Немецкий генерал Вад: западные страны уже проиграли в конфликте с РФ

Западные страны уже проиграли в противостоянии с РФ на Украине. Об этом заявил бригадный генерал немецких войск в отставке Эрих Вад, сообщает газета Junge Welt.

«По его мнению, предварительно, война уже проиграна», — говорится в статье.

Как отметил бывший военнослужащий, РФ не собирается нападать на страны — члены НАТО и не представляет для них угрозы. Но, несмотря на это, власти Германии пытаются убедить население в обратном и навязать им необходимость вооруженного конфликта. В связи с этим Вад назвал немецких чиновников «дилетантами», пытающимися втянуть государство в новую мировую войну.

13 апреля генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер дал интервью для газеты Welt am Sonntag, в ходе которого заявил о необходимости привести армию страны в состояние полной боевой готовности. По его словам, Берлин должен завершить соответствующий процесс к 2029 году.

Специалист добавил, что европейские страны якобы рискуют столкнуться с угрозой со стороны РФ. Именно этим и обусловлена необходимость приведения ВС Германии в состояние боевой готовности, резюмировал он.

Ранее в Германии анонсировали масштабные учения для отработки сценария «нападения РФ».