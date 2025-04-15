Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава минфина США раскритиковала политику пошлин Трампа

Экс-глава минфина США Йеллен считает политику пошлин Трампа ошибочной
close
Kevin Mohatt/Reuters

Экс-глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что политика президента США Дональда Трампа по введению торговых пошлин является ошибочной. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg TV.

«Вся эта политика полностью ошибочна. Цели неясны. Обоснование пошлин … неясно и неразумно», — поделилась Йеллен.

Она указала на странность введения пошлин в отношении Вьетнама, ведь ранее Вашингтон активно способствовал производству товаров на территории этой страны.

Йеллен также прокомментировала санкции в отношении Китая, который предпочел бы устранить созданные торговые барьеры, если бы США пошли на этот шаг первыми.

До этого американские правозащитники из организации Liberty Justice Center подали иск в суд по международной торговле США, требуя признать, что у президента страны Дональда Трампа не было полномочий по введению дополнительных пошлин.

Ранее в Белом доме рассказали о переговорах со странами, против которых были введены пошлины.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами