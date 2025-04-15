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СМИ сообщили о провале плана Каллас по созданию в ЕС фонда для помощи Украине

Publico: Каллас пришлось отказаться от идеи создать фонд в €40 млрд для Украины
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Kenzo Tribouillard/AP

Верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас пришлось отказаться от реализации инициативы, связанной с созданием фонда в €40 млрд для помощи Украине. Об этом пишет испанское издание Publico.

Журналисты назвали идею дипломата «рискованной авантюрой», которая в результате обернулась против нее самой.

«В итоге Каллас пришлось сдаться и проявить прагматизм, столкнувшись с доказательствами того, что ее план-максимум не увенчается успехом», — говорится в статье.

Из текста следует, что против инициативы о создании фонда для помощи Киеву выступили сразу несколько государств. Среди них — Франция, Италия и Испания.

3 апреля ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что в ЕС придумали новое прозвище для Каи Каллас. Теперь дипломата называют «министром по вопросам «Бойтесь Россию».

По словам специалиста, причиной послужило ее заявление о том, что Москва якобы представляет «угрозу» для регионального содружества. Как отметил корреспондент, российские войска могли бы «вторгнуться» в ЕС лишь в одном случае — по приглашению проживающих здесь налогоплательщиков.

Ранее в ЕС пригрозили странам, представители которых собираются поехать в РФ на парад Победы.

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