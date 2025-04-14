Глава МИД Италии ответил Трампу на слова об ударе по Сумам

Глава МИД Италии Таяни не согласился с заявлением Трампа об ударах по Сумам

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ВС РФ оказались на территории Украины «не по ошибке». Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что удар по Сумам был нанесен по ошибке, пишет Ansa.

«Я не знаю, какой была природа [этого удара], но россияне решили вторгнуться на Украину, нарушая все нормы международного права, не по ошибке», — сказал Таяни.

По его словам, во время боевых действий «ошибки могут случаться», но они недопустимы. Таяни счел, что Россия якобы не хочет вести диалог о прекращении конфликта, поскольку продолжает боевые действия.

«Поэтому то, что произошло вчера, неприемлемо, потому что это часть неприемлемой агрессии против свободной независимой страны», – сказал глава МИД Италии.

До этого президент США Дональд Трамп назвал «ошибкой» удар по городу Сумы на северо-востоке Украины.

«Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно», — сказал глава государства.

Ранее в Раде захотели выяснить, кто распространяет «российскую пропаганду» Трампу.