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Глава МИД Италии ответил Трампу на слова об ударе по Сумам

Глава МИД Италии Таяни не согласился с заявлением Трампа об ударах по Сумам
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Andreea Alexandru/AP

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ВС РФ оказались на территории Украины «не по ошибке». Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что удар по Сумам был нанесен по ошибке, пишет Ansa.

«Я не знаю, какой была природа [этого удара], но россияне решили вторгнуться на Украину, нарушая все нормы международного права, не по ошибке», — сказал Таяни.

По его словам, во время боевых действий «ошибки могут случаться», но они недопустимы. Таяни счел, что Россия якобы не хочет вести диалог о прекращении конфликта, поскольку продолжает боевые действия.

«Поэтому то, что произошло вчера, неприемлемо, потому что это часть неприемлемой агрессии против свободной независимой страны», – сказал глава МИД Италии.

До этого президент США Дональд Трамп назвал «ошибкой» удар по городу Сумы на северо-востоке Украины.

«Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно», — сказал глава государства.

Ранее в Раде захотели выяснить, кто распространяет «российскую пропаганду» Трампу.

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