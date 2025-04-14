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В Венгрии назвали «красной линией» отправку военных советников ЕС на Украину

Сийярто: Венгрия считает «красной линией» отправку военных советников на Украину
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Lev Radin/Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в эфире телеканала M1, что Будапешт выступает против отправки советников Евросоюза на Украину.

«В ЕС хотят направить в Киев военных советников в рамках миссии по подготовке солдат на Украине», — рассказал он.

По его словам, «Венгрия дистанцировалась от этой миссии, но нашим принципиальным условием было, что такая миссия может действовать только за пределами территории Украины».

Он подчеркнул, что для Будапешта появление европейских военных инструкторов на украинской территории — «красная линия».

До этого Сийярто заявил, что лидеры стран-членов Европейского союза должны покинуть «башню из слоновой кости» и возобновить диалог с Россией. Сийярто добавил, что последние годы Брюссель и Вашингтон открыто говорили о своем недовольстве продолжающимся диалогом между Будапештом и Москвой. Однако, по словам министра, возвращение Дональда Трампа на пост президента США может изменить ситуацию, открыв каналы коммуникации.

Ранее Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза проводят провокационную политику.

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