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Новым мэром Хельсинки станет политик российского происхождения

Yle: новым мэром Хельсинки станет политик российского происхождения Сазонов
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Pekka Mustonen/commons.wikimedia.org

Новым мэром Хельсинки станет политик российского происхождения Даниэль Сазонов. Об этом сообщает Yle.

Национальная коалиционная партия (НКП) одержала победу на муниципальных выборах в столичном регионе, получив 24% голосов.

«Мэром столицы станет представитель победивших коалиционеров – Даниэль Сазонов. Партия выигрывает муниципальные выборы в столице уже более 50 лет», — пишет портал.

Сазонов родился в столице Финляндии в 1993 году. Его родители переехали в страну из Санкт-Петербурга в начале 90-х годов. В 2017 году Сазонов был избран в городской совет Хельсинки, а с 2021 года он занимает должность заместителя мэра города по социальным вопросам и здравоохранению.

11 апреля сообщалось, что парламент Финляндии единогласно утвердил предложение правительства о полном запрете на сделки с недвижимостью для россиян. Как заявил министр обороны Антти Хаккянен, данное решение посылает четкий сигнал о том, что власти Финляндии не позволят дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее МИД Финляндии придумал, как «остановить» Россию.

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