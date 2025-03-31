Кулеба рассказал о запрете команды Байдена в отношении Трампа

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, будучи главой МИД, хотел связаться с командой Дональда Трампа в преддверии выборов президента США, однако администрация Джо Байдена помешала. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Times.

«Имело смысл спросить [администрацию Байдена], поскольку она ощущала себя действительно уязвимой..., но она попросила меня пока этого не делать (связываться с людьми Трампа. — «Газета.Ru»)», — рассказал бывший глава украинской дипломатии.

Он отметил, что киевские власти так и не смогли вернуться к вопросу переговоров с окружением Трампа перед выборами, так как эта тема была слишком чувствительной для команды Байдена.

До этого Кулеба сообщил, что в случае заключения мирного договора с Россией Украина может остаться без поддержки ЕС. Он отметил, что при таком развитии событий европейцы могут остановить военную помощь, чтобы не быть помехой миру. Также Кулеба заявил, что Украине будет трудно выжить, если она согласится на любое перемирие, чтобы угодить Трампу.

Ранее Кулеба заявил о новой реальности, в которой РФ и США живут в согласии.