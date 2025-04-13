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В Австралии началась борьба за кресло премьера, противники «идут ноздря в ноздрю»

В Австралии партия премьера Албаниза начала предвыборную кампанию
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Shag 7799/Shutterstock

Лейбористская партия действующего премьера Австралии Энтони Албаниза начала предвыборную кампанию, передает Reuters.

Как отмечается, в связи с этим партия пообещала построить к 2030 году 1,2 млн домов, чтобы решить проблему с нехваткой доступного жилья в стране.

«В Австралии владение жильем не должно быть привилегией, которую можно получить по наследству, если вам повезет», — сказал Албаниз на церемонии в честь начала предвыборной гонки.

В правительстве пообещали гражданам страны, что в случае переизбрания возьмут на себя часть ипотечного кредита тех, кто впервые приобретает жилье. Кроме того, власти намерены потратить $6,29 млрд на кредиты и гранты для строительства 100 тыс. домов.

Согласно материалу, Лейбористская партия «идет ноздря в ноздрю» с Либеральной партией. Ее лидер Питер Даттон тоже высказывался по поводу жилищного кризиса в стране. На запуске своей кампании он пообещал налоговые льготы и альтернативный план жилищного строительства, который позволит впервые покупающим новое жилье вычитать ипотечные платежи из подоходного налога.

Сейчас рейтинги Албаниза и Даттона близки. Выборы в Австралии состоятся 3 мая.

В октябре прошлого года действующий премьер попал в топ-3 самых высокооплачиваемых лидеров государств по версии Forbes.

Ранее Австралия высказалась об отправке миротворцев на Украину.

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