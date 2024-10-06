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Forbes назвал самых высокооплачиваемых лидеров государств

Самым высокооплачиваемым лидером страны оказался премьер Сингапура Лоуренс Вонг

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Ministry of Communications and I/XinHua/Global Look Press

Самым высокооплачиваемым из лидеров стран мира стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Об этом пишет Forbes.

Его зарплата оказалась около $1,69 млн в год. Второе место заняла президент Швейцарии Виола Амерд с зарплатой $569,5 тыс. в год, третье — премьер-министр Австралии Энтони Албаниз с суммой $412,5 тыс. в год. Президент США Джо Байден оказался на четвертом месте с зарплатой $400 тыс. в год.

Российский президент Владимир Путин находится на 28-м месте с зарплатой $113,6 тыс. Сам Путин десять лет назад признавался, что не знает размер своей зарплаты.

В августе Путин заявил, что за период с января по май 2024 года рост заработной платы в России в реальном выражении составил 10,1%. При этом, по информации Росстата, по состоянию на 1 августа 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в России составила 427,4 миллиона рублей, увеличившись на 100,5 миллиона рублей (или 30,7%) по сравнению с 1 июля 2024 года.

Ранее стало известно, на какую творческую профессию в РФ резко вырос спрос.

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