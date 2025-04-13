Снижение расходов Британии на иностранную помощь затронет десятки миллионов человек

Сокращение бюджета британского правительства на иностранную помощь до 0,3% ВВП из-за повышения расходов на оборону составит около 55 миллионов беднейших людей в мире без доступа к основным ресурсам. Об этом пишет The Independent.

«Сокращение иностранной помощи со стороны Великобритании оставит 55,5 млн беднейших людей мира без доступа к основным ресурсам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате последнего сокращения бюджета Великобритании размер расходов на иностранную помощь составил 0,3% ВВП.

До этого сообщалось, что британские власти собираются привлечь военно-морской флот королевства (ВМС) к доставке угля для доменных печей предприятия British Steel. Речь идет о конвоировании гражданских судов, которые перевозят уголь — в издании отметили критическую важность беспрерывных поставок угля для доменных печей. Дело в том, что для их работы необходимо поддерживать постоянное горение внутри — ведь если печь потухнет, шанс того, что ее можно будет запустить вновь, крайне мал, ведь расплав металла внутри тогда застынет и его придется разрушать.

Ранее Британия заявила о «критическом моменте» для Украины в конфликте.